Рашид Мередов встретился с заместителем председателя Правительства РФ

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 августа, на полях Каспийской выставки инновационных технологий в г.Туркменбаши состоялась встреча заместителя председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства РФ К.А.Чуйченко с главой внешнеполитического ведомства Туркменистана Р.Мередовым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили активное развитие сотрудничества между Туркменистаном и Россией, основанное на взаимоуважении и открытости. Гость отметил важную роль Туркменистана в процессе поддержания региональной стабильности и интеграции, о чем свидетельствует проведение первого Каспийского экономического форума.



Также стороны обсудили возможности развития политико-дипломатического диалога и торгово-экономических отношений между двумя странами, включая потенциальные проекты с участием пре

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