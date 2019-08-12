Гурбангулы Бердымухаммедов и глава Правительства РФ подтвердили готовность к наращиванию партнерства

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в нашу страну во главе представительной делегации для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.



Тепло приветствуя высокого российского гостя, глава государства выразил уверенность, что нынешний рабочий визит в Туркменистан Председателя Правительства РФ будет содействовать активизации межгосударственного диалога, позволит определить дальнейшие пути развития сотрудничества.



Поблагодарив за оказанный радушный приём и теплые пожелания, гость передал Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову слова приветствия от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Отметив, что нынешняя встреча – хорошая возможность для обсуждения первоочередных задач взаимодействия, Дмитрий Медведев поздравил туркменского лидера с проведением столь значимого форума, собравшего на туркменском берегу Каспия представителей не только стран региона, но ближнего и дальнего зарубежья.



Президент Гурбангулы Бердымухаммедов, в свою очередь, адресовав искренние и добрые пожелания Президенту Владимиру Путину, сказал, что Туркменистан высоко ценит поддержку российской стороной выдвигаемых Туркменистаном международных инициатив, в том числе предложения о проведении Первого Каспийского экономического форума.



Пользуясь случаем, Дмитрий Медведев выразил признательность Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову за оказываемое личное содействие развитию межгосударственного сотрудничества, вышедшего за последние годы на качественно новый уровень. Особый акцент был сделан на позитивной динамике контактов на уровне регионов.



В ходе встречи, отметив значимые успехи в реализации имеющихся договоренностей, туркменский лидер и глава Правительства РФ подтвердили готовность к наращиванию плодотворного партнёрства с точки зрения определения его новых направлений и возможностей, в том числе с учётом соглашений, достигнутых в рамках Первого Каспийского экономического форума.



В этой связи была отмечена продуктивность состоявшихся накануне встреч представителей компетентных органов по экономике и транспорту прикаспийских государств, в том числе Туркменистана и России, а также первого заседания туркмено-астраханского Совета по вопросам предпринимательства.



Предметом заинтересованного обсуждения стали состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. С удовлетворением констатировав поступательный характер торгово-экономических связей, выражающуюся в положительной динамике товарооборота, Президент Туркменистана и Председатель Правительства РФ отметили наличие резерва для наращивания сотрудничества в этом направлении.



В данном контексте подчёркивалось, что расширению взаимных импортно-экспортных операций и географии межрегиональных контактов способствует активная работа Межправительственной туркмено-российской комиссии, национальных деловых советов, созданных при Торгово-промышленных палатах Туркменистана и России, всех заинтересованных министерств и ведомств, предприятий обеих стран. Наглядным примером успешных партнёрских взаимоотношений является и эффективная работа в нашей стране ведущих российских компаний.



Приоритетными векторами взаимодействия были названы ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе, поставки продовольственных товаров на российский рынок. В числе основных сфер для сложения интересов обозначено инвестиционное сотрудничество.



В ходе встречи отмечалось, что межгосударственные отношения успешно развиваются и в гуманитарной сфере. Регулярный характер обретает участие деятелей науки, образования и культуры в работе международных конференций, выставок, творческих фестивалей и встреч, проводимых в двух странах.



Отметив, что это способствует дальнейшему сближению наших народов и выступает важным фактором укрепления дружбы между Туркменистаном и Россией, Президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава Правительства РФ Дмитрий Медведев высказались за углубление продуктивных контактов в этой области.



Обсуждая вопросы международной повестки дня, туркменский лидер и высокий гость уделили внимание аспектам сотрудничества в сфере обеспечения глобальной безопасности энергопоставок, оптимизации транспортных потоков на Евразийском пространстве и решении экологических задач.



Завершая встречу, прошедшую в доверительной обстановке, глава Туркменского государства и Председатель Правительства России выразили убеждённость в поступательном развитии межгосударственного диалога и подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании многоаспектного партнёрства.



Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"