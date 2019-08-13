В Авазе обсуждают актуальные вопросы сотрудничества на Каспийском море

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа в Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" начал работу 1-й Каспийский экономический форум, организованный с целью обсуждения приоритетных вопросов развития международного геополитического и геоэкономического сотрудничества в регионе.

Для участия в форуме были приглашены председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Исмаил оглы Мамедов, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак Джахангири, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, с которыми Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи по актуальным вопросам двустороннего сотрудичества.

В выступлении туркменского лидера на форуме говорилось:

"Уважаемые главы и члены делегаций!

Дорогие гости!

Дамы и господа!

Сердечно приветствую вас в Туркменистане. Благодарю за то, что откликнулись на наше приглашение принять участие в работе Первого Каспийского экономического форума.

В этом зале собрались руководители правительств прикаспийских и других государств, посланцы из десятков стран, представляющие самые разные сферы деятельности – политики, дипломаты, бизнесмены, экологи, ученые, журналисты.

Все мы являемся единомышленниками, объединенными пониманием значимости многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, определения перспектив международного сотрудничества на Каспии. Новый смысл такого партнерства, основанный на современных взглядах и критериях, призван заложить прочный фундамент для будущей, рассчитанной на десятилетия вперед, совместной созидательной работы

Сегодня я хочу выразить глубокую признательность всем прикаспийским странам за поддержку нашей инициативы о созыве Первого Каспийского экономического форума, а также за активное участие в его подготовке.

Это предложение стало результатом глубокого анализа современных процессов глобального и регионального развития, места и роли в них Каспия как важнейшего геополитического и геоэкономического пространства. Сегодня здесь сосредоточены объективные интересы не только прибрежных, но и других государств, обусловленные тем, что Каспийский регион является крупным природным источником углеводородных ресурсов, транспортно-транзитным узлом континентального масштаба, перспективной территорией для расширения международной торговли.

Наряду с этим, Каспийское море – это уникальный природный комплекс со своей неповторимой экосистемой, требующей проведения научных исследований в природоохранной сфере.

Выдвигая идею Каспийского экономического форума, мы исходили из возможностей учета всех этих факторов в комплексе, создания условий для совместной работы посредством учреждения широкой, постоянно действующей платформы сотрудничества с участием государств, международных организаций, бизнес-структур, научных центров.

Сегодня эта идея – на пути к своему воплощению. Рождается новый, многообещающий формат международного партнерского взаимодействия, основанный на общих ценностях и объединенный общими целями и задачами.

Поздравляю всех вас с этим первым, но очень важным и знаковым событием!

Уважаемые участники!

В ходе предстоящей работы мы обсудим самые разные аспекты каспийской повестки. Само название Форума – "экономический", конечно, подразумевает особый упор именно на вопросы экономики, торговли, инвестиций, инноваций и технологий. Уверен, нам будет что сказать друг другу, обменяться мнениями и оценками. Но все же, прежде чем перейти к ним, я бы хотел отметить главное, без чего не сможет состояться ни один проект, ни одно самое хорошее и благое начинание.

Это – мир, безопасность, дружба и взаимопонимание между прибрежными странами и населяющими их народами. В этом контексте хочу напомнить, что в целях обеспечения мирного и стабильного развития нашего региона, создания на Каспии новых политико-правовых основ многостороннего взаимодействия в апреле 2002 года по инициативе Туркменистана в Ашхабаде состоялся первый Саммит глав прикаспийских государств. Именно тогда был заложен прочный фундамент для системного, многоуровневого и регулярного переговорного процесса на Каспии.

В дальнейшем наши государства, их руководство, проявляя исключительную дальновидность и политическую волю, стремление к пониманию и учету интересов друг друга, добились заметных результатов. Нами пройден действительно большой путь, достигнуты важнейшие договоренности в политико-дипломатической сфере, сформирована широкая, содержательная правовая база сотрудничества.

Итогом этой работы стало подписание в прошлом году в Актау Президентами пяти государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – документа, открывающего огромные перспективы для партнерства.

За эти годы подписан также солидный пакет пятисторонних соглашений по конкретным направлениям деятельности на Каспии. Поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на решении актуальных практических задач общекаспийского развития.

Среди них важнейшей, на наш взгляд, является придание мощных созидательных импульсов сотрудничеству в энергетической сфере. Лежащие в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территориях крупные запасы углеводородного сырья, при их эффективном использовании, в состоянии дать сильный энергетический импульс динамичному и качественному росту национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств, обеспечить условия для создания новых производств, строительства промышленных объектов. Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона.

В свою очередь, с этим связано и наступление благоприятных социальных последствий: создание новых рабочих мест, повышение качества и уровня жизни людей, строительство социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц.

Индустриальный рост, во многом связанный с увеличением добычи углеводородов, способен принципиально поменять весь экономический ландшафт в этой точке земного шара, интегрировать Прикаспий в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнера.

Каспий расположен на перекрестке континентальных путей. Территории прикаспийских стран, находящиеся не так далеко друг от друга, имеют прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион – на востоке; Черное и Средиземное моря – на западе; через Иран на Ближний и Средний Восток – на юге; через Россию и далее в северном направлении – к побережью Балтийского моря.

Такая конфигурация открывает перспективы для создания устойчивых маршрутов по всем основным четырем географическим азимутам. Но для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой, построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику. Следует активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере, с четко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками. И здесь я хотел бы вернуться к идее создания Каспийского регионального логистического центра, призванного стать структурой, координирующей нашу совместную деятельность в области формирования и эффективного использования новых транзитно- транспортных коридоров, соединяющих Азию с Европой.

Уважаемые участники Форума!

Каспийская экономическая стратегия Туркменистана основана на реализации крупномасштабных и долгосрочных проектов в таких направлениях, как энергетика, индустрия, транспорт, торговля.

Сегодня мы активно разрабатываем залежи углеводородных ресурсов как на шельфе Каспийского моря, так и в прикаспийской зоне Туркменистана. Одновременно в тесном партнерстве с иностранными компаниями на туркменском берегу Каспия строятся заводы по переработке углеводородного сырья и производству из него такой продукции, как минеральные удобрения, полимеры, сжиженный газ, различные виды нефтепродуктов.

На основе национальных программ социально-экономического развития Туркменистана мы ведем эту работу на территории всей страны, создавая прочные основы индустриального общества. Вместе с тем, Туркменистан идет по пути формирования современной и разветвленной транспортно-коммуникационной сети. В этой связи только за последние годы в стране построены тысячи километров автомобильных и железных дорог, являющихся важными звеньями региональных и международных транспортных коридоров.

В прошлом году введен в эксплуатацию новый Международный морской порт Туркменбаши пропускной способностью 25-27 миллионов тонн грузов в год. При этом за короткое время создан национальный морской торговый флот, в составе которого – современные танкеры, сухогрузы, паромы.

Я привожу эти примеры, чтобы подчеркнуть реалистичность планов по выходу прикаспийских государств на обширные международные рынки и магистральные транспортные пути. Повторю: у наших стран есть для этого все возможности, очевидные конкурентные преимущества.

В данном контексте особую значимость приобретает налаживание эффективных торговых связей Каспийского региона с внешними рынками. Уверен: нам есть что предложить миру. Эти связи должны быть устойчивыми, свободными от политизации и недобросовестной конкуренции, работать на понятных и прозрачных принципах.

Здесь, полагаю, нам нужно активнее взаимодействовать с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Всемирной Торговой Организацией, другими специализированными международными структурами, выступать на их площадках с общих, согласованных позиций. Также вижу смысл в изучении позитивного опыта работы целого ряда региональных международных объединений: Организации Экономического Сотрудничества, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств.

Каспий с древних времен находился в центре торговых маршрутов, был важнейшим звеном Великого Шелкового пути. Убежден, что возрождая в настоящее время этот путь, мы должны с уважением относиться к истории его формирования и развития как важного фактора расширения торгово-эконмических и культурно- цивилизационных связей между народами Азии и Европы. С другой стороны, делать это надо на новых, современных началах, учитывая интересы всех участников данного процесса и основываясь на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства.

Уважаемые участники!

Решающим условием успешности экономического развития Каспийского региона, его интеграции в мирохозяйственные связи как конкурентоспособного и перспективного участника является опора на науку, интеллект.

Стремительный технологический рывок, наблюдаемый сегодня, по сути, меняет весь привычный облик геоэкономики, качество и уровень управленческих решений, само содержание глобальных экономических процессов.

Встроиться в эти тенденции, более того, влиять на них здесь, в нашем регионе, – эта задача, полагаю, должна рассматриваться как один из приоритетов развития Прикаспия.

Необходимо уделить самое пристальное внимание созданию здесь системной технологической составляющей, выделив для этого необходимые средства, мобилизовав интеллектуальный, организационный потенциал. Мы должны последовательно наполнять наше сотрудничество инновационными смыслами с тем, чтобы именно они стали определять векторы будущего развития региона, его экономики и социальной сферы.

В качестве первого шага считаем целесообразным сформировать реальную базовую площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать "Инновационный город Каспия". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты, представители фундаментальной и прикладной науки из прикаспийских и других государств могут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия, вырабатывать модели инновационного сотрудничества, передовые решения по широкому спектру каспийской проблематики – энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной, экологической. Вся наша деятельность на Каспии должна быть строго обоснована научными исследованиями, сопровождаться технологическими разработками.

Полагаем также необходимым создание при "Инновационном городе Каспия" кластера "Цифровая экономика". Это важно, как задел на будущее, обеспечивающий цифровизацию деятельности основных сфер экономики прикаспийских государств.

Особая роль отводится науке и в деле сохранения экологического баланса Каспия, уникального биоразнообразия моря. С прикладной точки зрения это означает, что все экономические проекты в Каспийском бассейне должны осуществляться на основе высоких международных экологических стандартов.

В этой связи мы выступаем за создание новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер, нацеленных на сохранение и рациональное использование богатых природных ресурсов Каспийского моря. Одновременно эта Программа могла бы осуществлять функцию мониторинга экологической обстановки на Каспии и формировать соответствующие рекомендации правительствам прибрежных стран. Туркменистан готов к предметному рассмотрению этого вопроса со всеми заинтересованными партнерами.

При этом надеемся на всестороннюю поддержку Организации Объединенных Наций и, в первую очередь, ее специализированных учреждений экологической направленности.

Мы твердо убеждены, что экология не может быть заложницей экономических и коммерческих выгод. Это – принципиальная и ответственная позиция, которую наша страна последовательно отстаивает с трибун авторитетных международных организаций и которой неукоснительно следует при формировании собственных национальных планов развития.

В данной связи считаю уместным налаживание эффективных каналов "зеленой дипломатии" для Каспия, привлечение к этой деятельности государств, международных агентств, экологических центров и средств массовой информации. Нашей общей целью вижу создание в обозримой перспективе хорошо структурированного и гибкого механизма глобального экологического партнерства ради сохранения этого уникального водоема для всего человечества. Предлагаю подумать над этой идеей.

Уважаемые участники Форума!

Говоря о будущем Каспийского моря, Туркменистан рассматривает его в контексте будущего всей планеты и соотносит свою работу с деятельностью Организации Объединенных Наций по выполнению Целей устойчивого развития. Мы видим Каспий – и в географическом, и в социально-экономическом смысле – как одно из направлений Стратегии ООН до 2030 года.

Устойчивость экономики, энергетическая безопасность, экологический баланс являются несущими опорами общего каспийского дома.

Я уверен, что наши государства как ответственные и уважаемые члены ООН должны подходить к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности Организации Объединенных Наций, быть ее надежными партнерами. Поэтому предлагаю инициировать в ООН широкий многосторонний диалог по комплексному развитию Каспийского региона, в том числе, основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат в ходе работы нынешнего Форума.

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

Первый Каспийский экономический форум – лишь начало большого пути. Мы рассчитываем, что такой формат станет действенным механизмом налаживания стратегического диалога и партнерского взаимодействия на Каспии. Искренне верим в это.

Каспийское море – уникальное место на земле. Здесь, на его берегах, веками складывался особый, самобытный тип отношений между народами, строились мосты цивилизационного общения между Востоком и Западом.

Конечно, в истории были разные, порой сложные периоды, из которых необходимо извлекать правильные уроки. Но сегодня Каспий открывает перед нами свои новые горизонты.

Мы часто говорим, что Каспий должен быть морем мира, дружбы и согласия. Поверьте, смысл этих слов не утрачивается со временем. Они будут актуальны всегда.

Мы хотим видеть Каспийское море пространством сотрудничества, развития и процветания, свободным от конфликтов и конфронтаций, местом объединения энергии государств, международных организаций, бизнеса, научного и технологического потенциалов. Именно так мы определяем стратегическую перспективу, называя это "моделью будущего" для Каспия.

Сегодня эта модель обретает отчетливые формы. Надо сделать все, чтобы она стала жизнеспособной, приносила пользу людям, служила на благо нынешних и грядущих поколений, вносила свой вклад в достижение всеобщего мира и прогресса.

Уважаемые участники форума!

Еще раз поздравляю всех вас с открытием Первого Каспийского экономического форума, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в предстоящей работе".

В тот же день глава Туркменистана и высокие гости форума посетили Международный морской порт города Туркменбаши, осмотрели Международные выставку инновационных технологий и автомобильную выставку "Türkmen sährasy-2019".

ИП "ТУРКМЕНинформ"