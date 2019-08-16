МИД Туркменистана посетила посол ЮАР

АШХАБАД, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана была проведена встреча с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад Чрезвычайным и Полномочным Послом Южной Африканской Республики (с резиденцией в Нур-Султане, Казахстан) Кейтуметси Сейпэло Метьюс.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего рзвития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"