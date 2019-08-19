Туркменистан посетил глава МИД Узбекистана

АШХАБАД, 17 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа Туркменистан посетил с рабочим визитом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Визит был предпринят с целью участия в очередном раунде консультаций между руководителями ведомств внешней политики двух стран, в ходе которых Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

В тот же день глава МИД Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе аудиенции стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"