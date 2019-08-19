Глава Туркменистана заслушал отчеты членов правительства

АШХАБАД, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия, прошедшего в цифровом формате, были заслушаны доклады вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в различных отраслях народного хозяйства, ходе реализации принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения в столице и регионах, подготовки к 1 сентября и празднованию 28-й годовщины независимости Туркменистана.

Отдельное внимание было уделено итогам прошедшего в Авазе 1-го Каспийского экономического форума и вопросам реализации достигнутых в его рамках договоренностей. В рамках форума было заключено 256 биржевых сделок, реализовано товаров на общую сумму 380 миллионов 179 тысяч 180 долларов США и 43 миллиона 96 тысяч 600 манатов, подписано 15 договоров и другие документы, в том числе, 57 документов по сотрудничеству в сферах экономики и торговли, инвестиций и финансов, транспорта, электроэнергетики, лёгкой промышленности, сельского и водного хозяйства, информационных технологий, других направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"