В Туркменистане готовятся к традиционному месячнику безопасности дорожного движения

В Туркменистане готовятся к традиционному месячнику безопасности дорожного движения19.08.2019 11:40
АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства туркменский лидер дал поручения о проведении в сентябре традиционного месячника безопасности дорожного движения.
Данное мероприятие традиционно проводится в стране с 1 по 30 сентября и приурочено к началу нового учебного года, включает рейды и профилактические мероприятия среди автомобилистов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, прежде всего, с участием детей.
ИП "ТУРКМЕНинформ"