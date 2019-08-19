В Туркменистане готовятся к традиционному месячнику безопасности дорожного движения

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства туркменский лидер дал поручения о проведении в сентябре традиционного месячника безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие традиционно проводится в стране с 1 по 30 сентября и приурочено к началу нового учебного года, включает рейды и профилактические мероприятия среди автомобилистов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, прежде всего, с участием детей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"