Великобритания сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сорхильдой Мэри Вивиа Эбботт-Уотт.

В ходе встречи посол объявила о завершении срока своей работы в Туркменистане (с конца 2016 года), а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"