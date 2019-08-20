Глава государства ознакомился с положением дел в различных отраслях национальной экономики

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате рабочее совещание с членами правительства и ответственными руководителями по вопросам развития сферы АПК и других отраслей народного хозяйства.

Были заслушаны отчеты о текущем положении дел на полях страны, где готовятся к севу озимой пшеницы и сбору урожая хлопка, заготовки плодоовощной и фруктовой продукции, предпринимаемых мерах по развитию системы рационального водопользования, подготовке к зимнему сезону животноводческих комплексов.

Также прозвучали доклады о положении дел в сфере транспорта и связи, организации пассажироперевозок. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в организации деятельности агентства, председателю агентства "Türkmenawtoulaglary" Министерства промышленности и коммуникации Ораздурды Суханову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

Также была рассмотрена деятельность банковско-финансового сектора страны. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за работой банкоматов, установленных банками страны, председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву был объявлен выговор.

ИП "ТУРКМЕНинформ"