В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Исполкома СНГ

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Исполнительного комитета – заместителем Исполнительного секретаря СНГ С.Ивановым.

Встреча была посвящена обсуждению развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной областях, результатов проходящих совместных мероприятий в рамках текущего председательствования Туркменистана в Содружестве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"