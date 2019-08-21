В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Исполкома СНГ

В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Исполкома СНГ21.08.2019 11:22
АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Исполнительного комитета – заместителем Исполнительного секретаря СНГ С.Ивановым.
Встреча была посвящена обсуждению развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной областях, результатов проходящих совместных мероприятий в рамках текущего председательствования Туркменистана в Содружестве.
ИП "ТУРКМЕНинформ"