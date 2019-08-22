Глава МИД Туркменистана отправился в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 августа руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации в Казахстан.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Нур-Султане встрече высокого уровня в формате "C5+1" (Центральная Азия плюс США) на уровне глав МИД стран региона и США, которые представлял заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Девид Хейл.

В ходе саммита состоялось обсуждение актуальнымх вопросов развития сотрудничества стран Центральноазиатского региона с США в сферах обеспечения безопасности, экономического развития и других.

В рамках визита глава МИД Туркменистана также провел двусторонние встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым, министром иностранных дел РК Бейбутом Атамкуловым и заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Девидом Хейлом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"