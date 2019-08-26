Делегация Японии посетила МИД Туркменистана

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Японии во главе с начальником отделения по развитию международных проектов в области системной инфраструктуры и водного бизнеса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) Ясухиро Касай.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, бизнеса и предпринимательства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"