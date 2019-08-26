Туркменский лидер отправился с государственным визитом в Сингапур

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился во главе представительной делегации с двухдневным государственным визитом в Республику Сингапур.

Поездка предпринята с целью обсуждения на высшем и правительственном уровнях актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"