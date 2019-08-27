Определены ключевые позиции Туркменистана, которые будут озвучены на 74-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Внешнеполитическое ведомство Туркменистана опубликовало документ об основных позициях, с которыми Туркменистан выступит на предстоящем в сентябре в Нью-Йорке заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Документ гласит:

"Преамбула



Туркменистан, будучи членом Организации Объединенных Наций, рассматривает ее как универсальную международную структуру, наделенную мандатом мирового сообщества по вопросам сохранения и упрочения международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития всех государств и народов.



В этой связи в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан совместно с другими странами-членами Организации предпримет ряд конкретных практических шагов, нацеленных на укреп­ление лидирующей и координирующей роли ООН в международных делах.



При этом Туркменистан будет руководствоваться нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций, принятых ею основополагающих Конвенций и других международных актов, основываться на статусе постоянного нейтралитета Туркменистана, признанного ООН, выступать за решение международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.



В целях реализации глобальных стратегий, концепций, программ и проектов ООН Туркменистан в максимальной степени будет использовать свое членство в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Исполнительном совете Детского фонда ООН ­(ЮНИСЕФ), Исполнительном комитете Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Комиссии ООН по социальному развитию, Комиссии ООН по народонаселению и развитию и других структурах Организации Объединенных Наций.



В ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан продолжит работу по практической имплементации международных инициатив и предложений Президента Туркменистана по вопросам международной и региональной проблематики.



Нейтралитет



Основой внешней политики страны, ее подходов к развитию международного сот­рудничества является статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 12 декабря 1995 года и вновь поддержанный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 года.



Нейтралитет Туркменистана и его базовые характеристики – миролюбие, активное миротворчество, неучастие в военных конфликтах, союзах и договорах, невмешательство во внутренние дела других стран, уважение их суверенитета и территориальной целостности – подтверждают свое соответствие национальным интересам страны, долгосрочным целям мирового сообщества, принципам Устава ООН, критериям конструктивного, сбалансированного подхода к обеспечению международной стабильности и безопасности.



Совпадение внешнеполитических целей Туркменистана с задачами и объективными требованиями глобального развития предопределяет характер и направленность широких возможностей для раскрытия потенциала нейтралитета Туркменистана в контексте осуществления многосторонних усилий по поддержанию мира, безо­пасности и развитию международного партнерства.



В 2020 году наша страна отметит 25-ю годовщину международного признания Туркменистана как постоянно нейтрального государства.



В этой связи на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Турк­менистан выступит с предложением о проведении в декабре 2020 года в Ашхабаде Международной конференции по вопросам мира, безопасности и развития. Готовы к сотрудничеству с Секретариатом ООН, государствами-членами Организации, международными структурами и всеми заинтересованными сторонами по организации и проведению этого форума.



Также предлагаем рассмотреть преимущества нейтралитета, как политико-правовой категории в деятельности руководящих органов ООН, ее комиссий и комитетов.



В рамках 74-й сессии считаем целесообразным организовать под эгидой ООН широкий многосторонний диалог по практическому применению принципов нейтрализма в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, решения гуманитарных вопросов.



Учитывая возможности нейтралитета в деле обеспечения мира и безопасности, Туркменистан на предстоящей сессии Генассамблеи выступит с инициативой разработки Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов.



Мир и доверие. Превентивная дипломатия.



Туркменистан убежден, что основой укрепления и дальнейшего развития современной архитектуры международных отношений являются мир и доверие.



В резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ее Совета безопасности, в Стратегии ООН до 2030 года и других многосторонних актах мир и доверие рассматриваются как взаимосвязанные категории, призванные способствовать созданию условий для бесконфликтного и поступательного развития. Такой подход укрепляет взаимопонимание, создает условия для признания разнообразия во всех его многочисленных проявлениях, способствует достижению мирного сосуществования.



Туркменистан выражает твердую убежденность в том, что Организации Объединенных Наций необходимо предпринять дополнительные усилия по формированию культуры мира и доверия.



Руководствуясь этим, Туркменистан выдвигает для рассмотрения и принятия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции об объявлении 2021 года – Годом международного мира и доверия.



Рассчитываем на действенное и конструктивное участие всех государств-членов ООН в реализации этой инициа­тивы.



Особую роль в решении задач по поддержанию мира и безопасности, противодействии новым вызовам и угрозам Туркменистан отводит превентивной дипломатии.



Глобальная миротворческая повестка сегодня объективно востребована, очевидна необходимость в выработке и реализации конструктивных моделей партнерства государств на основе общепризнанных норм международного права, с опорой на ООН, ее опыт в урегулировании кризисных ситуаций.



Важным видится налаживание в рамках работы Региональных центров ООН по превентивной дипломатии консультативных и переговорных механизмов с участием дипломатов и экспертов, призванных содействовать согласованию подходов государств в вопросах развития регионов, создание и задействование в режиме опережения комплекса политико-правовых, дипломатических и социально-экономических инструментов предупреждения и нейтрализации общерегиональных вызовов и угроз. Именно под эгидой ООН, как показывает практика, рычаги превентивной дипломатии могут эффективно работать и приносить реальные результаты.



В этой связи Туркменистан продолжит оказывать максимальное содействие работе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.



Безопасность и стабильность



Поддержание и укрепление всеобщего мира, стабильности и безопасности остается главным направлением международной повестки на обозримую перспективу. Это связано, прежде всего, с обост­рением противоречий и повышением конфликтогенного потенциала в различных регионах земного шара, что в свою очередь оказывает крайне негативное воздействие на содержание и направленность международных и межгосударственных отношений, серьезно осложняет ход политического взаимодействия на мировой арене.



В этих условиях, будучи ответственным членом международного сообщества и опираясь на свой нейтральный статус, Туркменистан в качестве приоритетных направлений практической работы на мировой арене определяет:



– Последовательное политико-дипломатическое противодействие распространению и утверждению "идеологии силы" в межгосударственных отношениях;



– утверждение переговорных механизмов как единственно приемлемого способа разрешения международных и локальных конфликтов и противоречий;



– содействие утверждению верховенства международного права и Устава ООН как основы глобальной архитектуры безопасности, уважительному отношению к этим понятиям и неукоснительному их следованию всеми без исключения государствами.



С этой целью на 74-й сессии Генассамб­леи Туркменистан в тесном взаимодействии с государствами-членами ООН и международными институтами сосредоточит свою деятельность на определении новых подходов к созданию стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на общепризнанных международных нормах и правилах.



Серьезными вызовами и угрозами между­народной безопасности Туркменистан рассматривает терроризм, трансграничную преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми.



География этих явлений охватывает большие пространства. В них вовлекаются обширные людские, финансовые и материальные ресурсы, что объективно сказывается на снижении уровня стабильности в отдельных государствах и регионах. Туркменистан рассматривает эти явления, как реальную угрозу национальной, региональной и международной безопасности, ходу межгосударственного сотрудничества. В этих условиях Туркменистан активизирует свое партнерство с соседними странами, международным сообществом с целью эффективного противодействия существующим вызовам и угрозам.



В тесном сотрудничестве со специализированными агентствами ООН, в первую очередь с Контр­террористическим управлением ООН, Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН, Управлением ООН по наркотикам и преступности, наша страна будет и далее активно участвовать в практической имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.



В этой связи Туркменистан во взаимодействии с международными структурами сосредоточит свои усилия на следующих приоритетных направлениях:



– выполнение международных условий для социально-экономического развития в качестве метода борьбы с насильственным экстремизмом;



– устранение риска радикализации, ведущей к насилию;



– противодействие использованию террористами Интернета;



– содействие проведению комп­лексной политики в отношении молодежи посредством предоставления образовательных и трудовых возможностей.



Также Правительство Туркменистана будет оказывать всестороннюю поддержку эффективной реализации Плана действия по противодействию терроризму в Центральной Азии, реализации третьей фазы которого было положено начало на встрече высокого уровня в апреле 2018 года в Ашхабаде.



Важнейшим условием мирного и созидательного развития, формирования климата доверия, открытости и сотрудничества Турк­менистан считает последовательный процесс разоружения. Наша страна исходит из убежденности в том, что конфронтационная модель, основанная на постоянном наращивании вооружений как инструмента внешней политики, является несостоятельной.



Вопросы разоружения носят для Турк­менистана приоритетный характер. На национальном уровне в нашей стране осуществляется ряд практических действий, нацеленных на выполнение Договоров и Конвенций ООН в области разоружения и обеспечение режима нераспространения.



На региональном уровне Туркменистан активно участвует в дальнейшем продвижении Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.



В ходе работы 74-й сессии Генеральной Ассамблеи продолжим активное взаимодействие с МАГАТЭ, Временным техническим секретариатом подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, другими международными структурами, обеспечивающими многостороннее взаимодействие по разоруженческой проблематике.



Устойчивое развитие



Туркменистан, будучи активным участником реализации Целей устойчивого развития, совместно со специализированными организациями, учреждениями и агентствами системы ООН продолжит целенаправленную работу по имплементации Повестки дня ООН до 2030 года. В этом деле основными партнерами нашей страны мы рассматриваем созданный в 2019 году институт Постоянного координатора ООН в государствах-членах Организации, Программу развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, Всемирную организацию здравоохранения и другие структуры.



В июле 2019 года на Политическом форуме ООН высокого уровня Туркменистан представил Добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития. Основываясь на результатах его рассмотрения, наша страна расширит свое сотрудничество с ключевыми партнерами по вопросам имплементации Стратегии 2030.



Принимая во внимание значимость обеспечения надлежащими финансовыми ресурсами проектов и программ, направленных на выполнение ЦУР, Туркменистан считает целесообразным рассмотреть в рамках работы 74-й сессии Генассамблеи возможность проведения в ближайшее время Конференции ООН по финансированию развития.



В этих целях предлагается создание при содействии Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСА ООН) специальной координационной группы, в задачи которой следует включить изучение возможностей организации такой конференции в 2022–2023 годах, определение места ее проведения, составление первоначального проекта программы и повестки дня.



Одним из важнейших направлений деятельности Туркменистана в контексте выполнения Целей устойчивого развития в предстоящее время станет содействие усилиям международного сообщества по энергетической проблематике.



Это обусловлено тем, что широкое и заинтересованное взаимодействие в энергетической сфере является ключевым фактором стабильного и поступательного хода мировых процессов в XXI столетии. Его новые принципы должны стать основой для формирования современного глобального энергетического пространства, а безопасность и устойчивость пос­тавок энергоносителей на мировые рынки во многом определят общий вектор мирового развития на долгосрочную перспективу.



В связи с этим Туркменистан считает, что выработка принципиально новых моделей взаимодействия, призванных превратить многосторонний энергетический диалог в движущую силу развития современного мира, является одним из актуальных вопросов, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.



При этом приоритетной задачей выступает обеспечение всеобъемлющей и неделимой энергетической безопасности, охватывающей сферу производства энергоносителей, их транспортировку и конечное потребление. Именно такой комплексный подход лежит в основе энергетической политики Туркменистана, определяет содержание и направленность предложений и практических действий нашей страны в этой сфере.



Выдвинутые Туркменистаном инициативы о надежности и стабильности энергопоставок получили широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Свидетельством этому стало единогласное принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированных Турк­менистаном резолюций 2008 и 2013 годов, соавторами которых выступили десятки государств.



В продолжение своей активности на площадке ООН Туркменистан в ходе 74-й сессии Генассамблеи намерен представить проект резолюции Генассамблеи ООН "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обес­печении устойчивого развития и международного сотрудничества", в который будут включены современные идеи, нацеленные на развитие международного энергетического партнерства. В ходе предстоящей сессии Туркменистан предлагает обсудить со всеми заинтересованными сторонами возможность формирования Международной экспертной группы по разработке современного международно-правового инструментария ООН, призванного обес­печивать соблюдение общих принципов ведения дел на глобальном энергетическом пространстве.



Приоритетным направлением своей деятельности в рамках 74-й сессии Турк­менистан рассматривает активизацию международных связей в транспортной сфере.



Создание современной, интегрированной, сбалансированной и высокотехнологичной транспортной инфраструктуры – объективный императив времени, одна из приоритетных целей устойчивого развития. Ее реализация отвечает стратегическим интересам всего международного сообщества, способна реально содействовать укреплению мирохозяйственных связей, стимулировать инвестиционную активность, эффективно способствовать росту экономических и социальных показателей в мировом, региональном и национальном масштабах.



Позиция Туркменистана в области глобального транспортного сотрудничества основана на необходимости придания ему системного и целенаправленного характера, перевода обсуждения этих вопросов с региональной платформы на уровень главной международной трибуны – Организации Объединенных Наций.



Для этого Туркменистан в последние годы выдвинул на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН три проекта соответствующих резолюций, которые были приняты консенсусом в 2014, 2015 и 2017 годах.



Сегодня транспортная тематика становится объектом пристального и заинтересованного внимания со стороны экспертного сообщества. Свидетельством этому стало успешное проведение в Туркменистане в ноябре 2016 года первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, завершившейся принятием Ашхабадского заявления.



Логическим продолжением этого процесса должна стать организация в ближайшее время второй Глобальной конференции по устойчивому транспорту. Наша страна готова принять деятельное участие в ее подготовке и проведении.



Учитывая специфику и особенности многостороннего взаимодействия в транспортной сфере для внутри­континентальных государств, Туркменистан предлагает проведение в 2020 году Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В этой связи наша страна готова рассмотреть возможности предоставления инфраструктуры Туркменистана для организации этого Форума.



В процессе реализации Целей устойчивого развития Туркменистан обращает особое внимание на необходимость продолжения широкого диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей среды и использования водных ресурсов.



В своих принципиальных подходах к экологической повестке Турк­менистан исходит из того, что на институциональном уровне сегодня главным приоритетом становится сочетание и взаимодополняе­мость глобальных, региональных и национальных инструментов реализации многосторонних документов ООН по природоохранной тематике.



Исходя из этого наша страна на основе положений резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Сот­рудничество между Организацией Объединенных Наций и Международного фонда по спасению Арала", принятых на 72-й и 73-й сессиях, продолжит работу по организации в ООН широких консультаций, предметом которых станет разработка Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.



Важнейшим вопросом является сохранение природных богатств Каспийского моря. Регион Каспия стремительно развивается как один из крупнейших мировых центров добычи и транспортировки углеводородов. В этих условиях Турк­менистан считает актуальным решение общей задачи – совместить объективные экономические интересы с необходимостью сохранения биоразнообразия Каспия, не допустить здесь нарушения экологического баланса.



В этой связи на 74-й сессии Генассамб­леи Туркменистан намерен выступить с инициативой создания новой Каспийской экологической программы ООН, главной целью которой мог бы стать мониторинг экологической обстановки на Каспии и формирование соответствующих рекомендаций странам Каспийского бассейна.



При этом рассчитываем на тесное сот­рудничество с Экологической программой ООН (ЮНЕП) и другими структурами ООН природоохранной направленности.



В ходе предстоящей 74-й сессии Туркменистан будет вести линию на достижение общего согласия по решению вопросов сохранения и рационального использования вод­ных ресурсов как на глобальном, так и на региональном уровнях.



Формируя свои подходы к проблематике сохранения и рационального использования водных ресурсов, Туркменистан основывается на том, что эти вопросы не могут рассматриваться в отрыве от общемировых планов развития на долгосрочную перспективу, стратегических целей обеспечения экологической и продовольственной безо­пасности, создания комплексной системы устойчивой энергетики. Исходя из этого вод­ная дипломатия рассматривается как составная часть внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Турк­менистана.



При этом Туркменистан в качестве главной цели водной дипломатии рассмат­ривает консолидацию международных усилий по созданию справедливой, основанной на учете многосторонних интересов глобальной и региональной систем водопользования и равного доступа государств к водным ресурсам.



Приоритетным направлением водной дипломатии Туркменистана является сот­рудничество с Организацией Объединенных Наций. В связи с этим Туркменистан предлагает активизировать и конкретизировать работу по созданию в регионе Центральной Азии на постоянной основе специализированной международной структуры под эгидой ООН, которая занималась бы вопросами международного ­взаимодействия в сфере пользования вод­ными ресурсами.



Водная дипломатия Туркменистана предусматривает активное и заинтересованное сотрудничество с другими государствами, преж­де всего, с соседними, с целью координации действий в водной и водно-энергетической сферах. Свою основную задачу в этой связи Туркменистан видит в достижении регионального консенсуса на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учета интересов всех государств региона и при участии международных организаций.



Одной из основных задач водной дипломатии Туркменистана является инициирование на уровне ООН универсального документа политико-правового характера – Водной стратегии ООН, в которой были бы ясно прописаны цели, подходы и действия международного сообщества в отношении сохранения и использования водных ресурсов планеты на долгосрочную перспективу.



Позиция нашей страны по водной проблематике основывается на международных обязательствах, инициативах Туркменистана, а также договоренностях, достигнутых по итогам форумов, посвященных вопросам устойчивого развития, в первую очередь Конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20", Всемирного водного форума в городе Тэгу (Республика Корея).



Заключительные положения



Настоящие приоритетные позиции определяют основные направления деятельности Туркменистана в Организации Объединенных Наций в период проведения 74-й сессии ее Генеральной Ассамблеи. Они охватывают наиболее важные сферы международного партнерского взаимодействия, по которым Турк­менистан вместе с другими странами-членами Организации Объе­диненных Наций готов развивать много­стороннее сотрудничество. Реа­лизация инициатив и предложений Туркменистана, изложенных в настоящих приоритетных позициях, могла бы стать действенным фактором в укреплении международного мира и безопасности, обеспечении устойчивого развития на планете.



Туркменистан выражает готовность к широкому многостороннему диалогу по актуальным проблемам глобальной повестки дня и при этом будет руководствоваться высокими идеалами мира и справедливости, сос­тавляющими основу деятельности Организации Объединенных Наций".

ИП "ТУРКМЕНинформ"