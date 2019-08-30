Президент Туркменистана завершил визит в Сингапур

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил двухдневный государственный визит в Сингапур.

Программа визита включала проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Сингапура Халимой Якоб, встречи с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сяньлуном и другими официальными лицами, а также проведение туркмено-сингапурского бизнес-форума по вопросам развития взаимодействия между деловыми кругами двух стран. Кроме того, туркменская делегация посетила Музей цивилизаций Азии.

В ходе проведенных мероприятий приоритетными направлениями развития диалога двух стран были обозначены политика, обеспечение безопасности, экономика, торговля, инвестиции, ТЭК и энергетика, транспорт и связь, банковско-финансовая сфера, текстильная индустрия, высокие технологии, туризм.

По итогам переговоров были подписаны:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Сингапур о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных или официальных паспортов;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Сингапур об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении неуплаты налогов;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между Министерством юстиции Туркменистана и Министерством юстиции Республики Сингапур,

а также соглашения, достигнутые по итогам двустороннего бизнес-форума.

ИП "ТУРКМЕНинформ"