Главы МИД Туркменистана и РФ провели беседу по телефону

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе беседы руководители МИД обсудили актуальные вопросы развития туркмено-российского диалога, практические аспекты подготовки к предстоящему в рамках председательства Туркменистана в СНГ заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств 11 октября в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"