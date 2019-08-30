Главы МИД Туркменистана и РФ провели беседу по телефону

Главы МИД Туркменистана и РФ провели беседу по телефону29.08.2019 15:47
АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В ходе беседы руководители МИД обсудили актуальные вопросы развития туркмено-российского диалога, практические аспекты подготовки к предстоящему в рамках председательства Туркменистана в СНГ заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств 11 октября в Ашхабаде.
ИП "ТУРКМЕНинформ"