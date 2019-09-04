Туркменистан открывает генконсульство в ОАЭ

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об открытии Генерального консульства страны в Объединенных Арабских Эмиратах (город Дубай).

Консульство открывается в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению, а также в соответствии с Законом Туркменистана "О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом".

В столице ОАЭ, городе Абу-Даби, действует Посольство Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах, которое возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Сердармаммет Гараджаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"