Туркменский лидер поздравил учащихся

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к студентам и учащимся школ по случаю Дня знаний.

В обращении главы государства говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи, а также началом нового, 2019-2020 учебного года.



Наука и образование – это путь, следуя которым, мы созидаем великое будущее. И поэтому для дальнейшего процветания нашего государства, счастливой жизни народа необходимо, чтобы учащиеся школ и студенческая молодежь воспитывали в себе такие качества, как патриотизм, сплоченность, дружбу, братство, единство, усердно учились, осваивали новые знания, хорошо разбирались в современных технологиях.



Познавать, трудиться, широко популяризировать национальные традиции, приумножать в мире авторитет страны – все это должно быть приоритетной целью молодого поколения, - отмечается в послании.



Проводимые в стране коренные реформы нацелены на получение молодежью образования в соответствии с возрастающими требованиями современности, освоение ими различных специальностей, стимулирование их интереса к науке и творчеству, стремление быть достойными продолжателями патриотических идеалов предков, национальных традиций. Поэтому мы целенаправленно реализуем масштабные реформы по качественной и комплексной модернизации системы образования, выступающей фундаментом поступательного развития нашего общества и процветания государства.



В соответствии с задачами, определенными в национальных программах, приоритетами развития, наряду с объектами социальной инфраструктуры, в стране систематически возводятся средние школы, детские сады. В целях подготовки высококвалифицированных специалистов с широким кругозором, творческими способностями, хорошо разбирающихся в современных технологиях, создаются новые вузы, планомерно укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений.



Как подчеркивается в послании, все ступени обучения обеспечиваются высококачественными электронными образовательными ресурсами с широким применением цифровых технологий, обогащается ее информационная база. Успешно реализуются концепции перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование, развития цифровой системы образования, а также совершенствования обучения иностранным языкам. В селах и городах страны в торжественной обстановке открываются новые средние школы и детские сады.



В нынешнюю эпоху стремительного развития науки и технологий основными задачами учителей и работников образования являются ускорение образовательных реформ и повышение их эффективности, воспитание поколения, способного занять достойные позиции в ряду продвинутой в области науки и знаний молодежи. В преподавательской деятельности, опираясь на ментальные ценности, инновационные и информационные технологии, передовой опыт развитых государств мира, важно продолжать комплексную работу по планомерной модернизации материально-технической и учебно-методической базы системы образования.



Уверен, что вы будете успешно претворять в жизнь поставленные задачи, модернизировать сферу образования, проводя действенную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики".

ИП "ТУРКМЕНинформ"