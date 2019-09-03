Туркменский лидер провел рабочее совещание

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов подготовки к приближающемуся празднованию 28-летия национальной независимости и очередному заседанию Халк Маслахаты, а также текущего положения дел в сферах ТЭК, промышленности, ЖКХ, сельского хозяйства и других.

За допущенные в работе серьезные недостатки Я.Мухамметмырадов был освобожден от должности генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"