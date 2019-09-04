Назначен новый глава Туркменбашинского КНПЗ

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о назначении новым руководителем Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Батыра Аманова, ранее являвшегося заместителем председателя Государственного концерна "Türkmengaz".

Прежний директор ТКНПЗ, Язмырат Мухамметмырадов, был смещен с должности за допущенные работе серьезные недостатки в ходе состоявшегося в понедельник рабочего совещания правительства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"