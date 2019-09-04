Обсуждены актуальные вопросы жизни страны

Обсуждены актуальные вопросы жизни страны04.09.2019 11:43
АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в цифровом формате с членами правительства, главами администраций регионов и рядом ответственных руководителей.
Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода строительства объектов социального и экономического назначения в столице и регионах, реализации принятых национальных программ, подготовки к предстоящим праздничным датам и мероприятиям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"