Обсуждены актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в цифровом формате с членами правительства, главами администраций регионов и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода строительства объектов социального и экономического назначения в столице и регионах, реализации принятых национальных программ, подготовки к предстоящим праздничным датам и мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"