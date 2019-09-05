В Туркменистане стартовала посевная кампания

АШХАБАД, 5 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 сентября земледельцы всех регионов Туркменистана приступили к севу озимых сортов пшеницы.

Под посевы отведено 690 тысяч гектаров сельхозугодий, с которых в следующем году планируется собрать не менее 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна (в том числе в Ахалском велаяте – 400, Марыйском – 345, Лебапском – 310, Дашогузском – 265 и в Балканском – 80 тысяч тонн) таких сортоа, как "Сахраи", "Джуван", "Битарап", "Ёлотен-1", "Ёлотен-3", "Туркменбаши-1", "Гызылшаглавук-25", "Мирас", "Акбаш", "Юбилейная-100", "Батько", а также "Васса".

ИП "ТУРКМЕНинформ"