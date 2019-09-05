Туркменский лидер произвел новые назначения

АШХАБАД, 5 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд документов о новых кадровых назначениях и перестановках в структуре руководящего аппарата страны.

В частности, новым председателем Торгово-промышленной палаты, председателем правления ТПП Туркменистана был назначен прежний заместитель главы ведомства Довлетгелди Реджепов.

Прежний глава ТПП, Оразмырат Гурбанназаров был переведен на пост министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана взамен уволенного за допущенные в работе серьезные недостатки Амандурды Ишанова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"