Обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности страны

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности, в ходе которого руководители военных и правоохранительных органов отчитались о деятельности вверенных им структур по итогам января-августа текущего года.

На повестку дня также было вынесено обсуждение вопросов учреждения ордена "Türkmen edermen" ("Отважный туркмен"), обеспечения безопасности в ходе приближающегося празднования очередной годовщины независимости страны, а также глава государства произвел кадровые перестановки среди работников прокуратуры.

В частности, новым прокурором Лебапского велаята вместо Байрамбая Ягмырова был назначен прежний прокурор Ахалского велаята Мухамметораз Гурбанов. Новым прокурором столичного велаята стал его прежний заместитель Айлы Оразов.

Также туркменский лидер сменил военных прокуроров в связи с истечением срока полномочий. На пост военного прокурора Балканского велаята вместо Данатара Мяденова был назначен Аразгелди Атаев, в Дашогузском велаяте Ораз Ходжаев сменил Мерета Мередова.

Новым прокурором города Балканабат Балканского велаята вместо Бегенча Оразгелдиева был назначен Недиргулы Алланазаров, в городе Хазар Балканского велаята Артур Ходжамедов сменил Мяметджана Байрамклычова, на должности прокурора этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Нурмухаммет Сапарлыев сменил Юсупа Мередова.

По завершении заседания, которое проходило на одном из приграничных пунктов страны в Каракумах, Верховный Главнокомандующий проинспектировал показательные военные учения группы специального назначения "Türkmen edermen" по отражению атаки боевой группировки на особо охраняемый объект, ознакомился с новейшей военной техникой и работой кинологов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"