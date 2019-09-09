Назначен новый посол Туркменистана во Вьетнаме

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Парахата Дурдыева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Социалистической Республике Вьетнам.

П.Дурдыев будет совмещать данную должность с занимаемым им с февраля текущего года постом главы туркменской дипмиссии в Китайской Народной Республике.

Парахат Дурдыев ранее являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели), а также в Народной Республике Бангладеш, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и в Федеративной Демократической Республике Непал.

ИП "ТУРКМЕНинформ"