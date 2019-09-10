Правительство Туркменистана провело очередное заседание

АШХАБАД, 8 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня было вынесено рассмотрение хода подготовки к участию Туркменистана в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предстоящему 13 сентября в Ашхабаде 83-му заседанию Экономического совета СНГ и другим запланированным мероприятиям, текущего положения дел в сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли и экономики и других.

Отдельное внимание было уделено проекту Закона Туркменистана о кибербезопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"