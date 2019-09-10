В Туркменистане объявлены лауреаты ежегодной творческой премии

АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о награждении памятными ценными и денежными подарками выдающихся представителей творческой сферы страны, лауреатов ежегодной премии "Türkmeniň Altyn asyry".

По итогам минувшего года лучшими в своих сферах стали:

Стихи и поэмы:

ведущий научный сотрудник отдела туркменской литературы и литературных связей Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Маммедов Ахмет,

студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули, старший корреспондент газеты "Esger" Худайбердиева Максат,

студентка Международного университета гуманитарных наук и развития Базарова Сульгун,

житель города Балканабат Балканского велаята Тувакгылыджов Назлы,

садовод-арендатор дайханского объединения имени Махтумкули этрапа Довлетли Лебапского велаята Ярашова Огулменгли,

жительница поселка Сапармырат Туркменбаши Марыйского этрапа Марыйского велаята Язханова Розыгуль;

Статьи и очерки:

ведущий специалист отдела трудовых резервов управления трудовых резервов и трудообеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана Бабаева Маягозель,

старший инспектор таможенного поста "Beýik Serdar ýoly" Ашхабадской городской таможни Государственной таможенной службы Туркменистана Мюлькиев Оразберди,

исполняющий обязанности научного сотрудника отдела демократических процессов и международных отношений Института государства, права и демократии Туркменистана Аннадурдыев Даянч,

преподаватель кафедры археологии и этнографии Туркменского государственного университета имени Махтумкули Перделиева Мяхри,

студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули Пирджиков Аймырат,

студентка Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, собственный корреспондент газеты "Türkmenistan" Рахымова Айгуль,

редактор отдела культуры и исторического наследия газеты "Нейтральный Туркменистан" Евстигнеева Александрина,

собственный корреспондент газеты "Adalat" Пюрджаева Лачын,

собственный корреспондент редакции велаятской газеты "Ahal durmuşy" Шекеров Айда,

учитель средней школы №59 этрапа Сапармырат Туркменбаши Дашогузского велаята Керимов Тачдурды,

начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений Лебапской велаятской прокуратуры Хыдырова Говхер,

преподаватель кафедры обществоведения Государственного энергетического института Туркменистана Абдыев Абды,

собственный корреспондент по Марыйскому велаяту газеты "Türkmenistan" Бекгиев Мухаммет;

Рассказы, переводы, повести и романы:

главный редактор радиоканала "Watan" телерадиоканала "Altyn asyr: Türkmenistan" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Дадебаев Нурберди ;

Книги, издательская продукция и дизайнерско-оформительские работы:

секретарь руководителя общего отдела Министерства образования Туркменистана Байрамова Аннатач,

редактор по Брайлю отделения слепых и слабовидящих детей школьного возраста Реабилитационного учебно-воспитательного комплекса города Ашхабада Мойтыев Аширмухаммет,

мастер цеха предпечатной работы Центра печати Туркменской государственной издательской службы Алтыбаев Хошгелди,

компьютерный оператор цеха предпечатной работы Центра печати Туркменской государственной издательской службы Нурягдыев Аннагелди,

житель города Геокдепе Геокдепинского этрапа Ахалского велаята, пенсионер Тедженов Овездурды;

Цикл теле-радиопередач:

организатор подготовки передач информационного отдела "Watan" телерадиоканала "Altyn asyr: Türkmenistan" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Ачылов Батыр,

студентка Туркменского государственного института культуры, организатор подготовки передач для детей и юношества отдела телерадиоканала "Ýaşlyk" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Амангелдиева Гульбахар,

заведующий отделом выпуска в эфир телеканала "Türkmenistan" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аннамаммедова Айгозель,

ведущий отдела переводов телеканала "Sport" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Хандурдиев Сапардурды,

техник цеха информационной программы "Watan" Государственного предприятия "Teleradiomerkezi" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Гараев Гуванч,

ответственный секретарь редакции журнала "Milli goşun" Министерства обороны Туркменистана Бердиев Довран;

Кинофильмы, сценические постановки и сценические выступления:

артист драмы Главного драматического театра имени Великого Сапармурата Туркменбаши Рахымов Байрамдурды,

артистка Национального драматического театра Туркменистана имени Алп Арслана Бяшимова Хумаргуль,

артист творческого коллектива Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина Рогов Михаил,

артистка драмы Дашогузского Государственного музыкально-драматического театра имени Нурмухаммета Андалиба Шихыева Огулгерек;

Выступления танцевальных, фольклорных и песенно-музыкальных ансамблей:

эстрадный оркестр "Altyn asyr" Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (руководитель Джумаев Байрамгелди),

ансамбль скрипачей "Mukam" специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой (художественный руководитель Неймарк Гарольд),

фольклорно-этнографический танцевальный ансамбль культурного центра "Dokmaçylar" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (руководитель Нурмухамедова Аннаджемал),

военный оркестр "Göreldeli" воинской части №20016 Вооруженных Сил Туркменистана (руководитель Авлиякулыев Азамат),

оркестр "Aşgabat" Ашхабадского городского хякимлика (руководитель Оразгелдиев Торе),

ансамбль скрипачей "Altyn serpaý" детской школы искусств №1 Ашхабадского городского управления культуры (руководитель Ялкапова Анжела),

государственный танцевальный ансамбль Туркменистана Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (руководитель Агаев Дидар),

танцевальный ансамбль "Meňli" Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (руководитель Ашыралыева Марал),

фольклорно-танцевальный ансамбль "Miras" Туркменского государственного института культуры (руководитель Абаев Мердан),

танцевально-музыкальный, фольклорный ансамбль "Laçyn" коммунально-хозяйственного предприятия агентства "Türkmenhowaýollary" Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана (руководитель Эминова Майсагуль),

творческий коллектив "Serpaý" фольклорно-этнографической студии Министерства энергетики Туркменистана (руководитель Байрамбердиев Мыратгелди),

танцевальный ансамбль творческого центра "Näzli" Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана (руководитель Гурбанова Гозель),

фольклорно-танцевальный ансамбль "Galkynyş" культурно-делового центра акционерного общества закрытого типа "Nebitgazhyzmat" нефтегазового комплекса Туркменистана (руководитель Назаров Аллаберди),

танцевальный ансамбль "Galkynyş çagalar" культурно-делового центра акционерного общества закрытого типа "Nebitgazhyzmat" нефтегазового комплекса Туркменистана (руководитель Хакбердиев Мырат),

танцевальный ансамбль "Аşgabat" Ашхабадского городского хякимлика (руководитель Ныязова Дженнет),

танцевальный ансамбль "Şatlyk" Дворца детей и юношества города Ашхабада (руководитель Какагелдиева Оразгуль),

этнографический фольклорно-танцевальный ансамбль "Ahal öwüşgünleri" Ахалского велаятского управления культуры (руководитель Реджепова Говхер),

песенно-танцевальный и фольклорно-этнографический ансамбль "Dehistan" Дворца культуры нефтяников имени Сапармырата Туркменбаши управления связи треста "Nebitgazburawlaýyş" Государственного концерна "Türkmennebit" (руководитель Караханова Сарыя),

ансамбль народного творчества "Dagdan" культурно-спортивного комплекса Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (руководитель Маммедова Аманбиби),

сводный фольклорный ансамбль "Dessan" Дашогузского велаятского управления культуры (руководитель Арджанов Какагелди),

артистка балета танцевального ансамбля "Meňli" Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Байджанова Сельби,

артист балетной труппы фольклорно-этнографической студии Министерства энергетики Туркменистана Акмырадов Хыдыргулы,

артистка творческого центра "Näzli" Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Гурбангелдиева Сурай,

руководитель танцевального кружка "Joşgun" Дворца "Döwletliler köşgi" имени Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна Бабаева Лейли,

артистка творческого ансамбля "Аşgabat" Ашхабадского городского хякимлика Тойлыева Гульшат,

артист этнографического фольклорно-танцевального ансамбля "Ahal öwüşgünleri" Ахалского велаятского управления культуры Аннаев Сохбет,

артистка песенно-танцевального и фольклорно-этнографического ансамбля "Dehistan" Дворца культуры нефтяников имени Сапармырата Туркменбаши управления связи треста "Nebitgazburawlaýyş" Государственного концерна "Türkmennebit" Мамметтаганова Гульрух,

артист танца центра культуры Губадагского этрапа Дашогузского велаята Торебаев Эзиз,

заведующий отделом по проведению праздничных концертов центра культуры города Достлук этрапа Довлетли Лебапского велаята Наркулов Беши,

танцовщица Марыйского дворца культуры имени Великого Сапармырата Туркменбаши Овлягулыева Арзыгуль;

Певческое исполнительское мастерство:

артист песенно-музыкального коллектива фольклорно-этнографической студии Министерства энергетики Туркменистана Пальванов Хан;

Музыкальное исполнительское мастерство:

преподаватель кафедры специального фортепиано Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Аширов Ашир,

преподаватель кафедры струнных музыкальных инструментов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Долыев Бахрам,

артист-солист, инструменталист эстрадного оркестра "Owaz" Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Шевцов Игорь,

артист-солист, инструменталист оркестра национальных музыкальных инструментов Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Аннамырадов Сохбет;

Песенно-музыкальные произведения:

звуковой оператор танцевального ансамбля "Dostluk çemeni" Дашогузского велаятского управления культуры Нурыев Мекан;

Организация культурно-массовых мероприятий:

заместитель начальника управления по воспитательной работе Министерства обороны Туркменистана – начальник отдела пропаганды государственной идеологии Бабаев Мухаммет,

звукорежиссер отдела светового, звукового оформления и технического оборудования Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Сарыев Батыр,

заведующая отделом изучения и учета памятников Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Мырадова Эджегуль,

директор центра культуры Иолотанского этрапа Марыйского велаята Егенов Бегенч;

Произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, проектно-оформительские работы:

студент Государственной академии художеств Туркменистана Данатаров Керим,

студент Государственной академии художеств Туркменистана Оразгелдиев Гелдимырат,

студент Государственной академии художеств Туркменистана Мухамадиев Данил,

художник Ашхабадского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Джораев Батыр;

Ковры, ковровые изделия и кошмы:

бригада, соткавшая ковровое панно "Astanababa ýadygärligi Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda", Ашхабадского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (7 человек, руководитель Какабаева Арзыгуль),

бригада, соткавшая ковровое панно "Keýikli jülge", Ашхабадского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (8 человек, руководитель Бабаева Бахар),

бригада, соткавшая орнаментальный ковер "Sary çyrpy", Бахерденского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (2 человека, руководитель Бегмухаммедова Нурбиби),

бригада, соткавшая ковер в красной цветовой гамме "Guşly gölli", Бахерденского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (12 человек, руководитель Эсенова Айгозель),

бригада, соткавшая ковер "Şa mülki", Сердарского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (17 человек, руководитель Велиева Мяхриджемал),

бригада, соткавшая орнаментальный ковер "Derweze", Эсенгулийского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (2 человека, руководитель Хакыева Джемиле),

бригада, соткавшая ковер "Daşoguz gölli", Дашогузского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (6 человек, руководитель Бабекова Тазегуль),

бригада, соткавшая ковер в белой цветовой гамме "Örtmen gölli", Дашогузского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (3 человека, руководитель Гарлыева Огулджан),

бригада, соткавшая ковер "Gabsa gölli", Халачского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (19 человек, руководитель Кадырова Кумуш),

бригада, соткавшая ковер в белой цветовой гамме "Sekiz burçly", Халачского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (84 человека, руководитель Куллыева Огулмурат),

бригада, соткавшая рельефный пейзажный ковер "Ak guş", Марыйского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (5 человек, руководитель Атаджанова Айболек),

бригада, соткавшая ковер в светло-зеленой цветовой гамме "Guşly gölli", Марыйского предприятия художественного ковроткачества производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана (4 человека, руководитель Сувханова Айнагозель).

ИП "ТУРКМЕНинформ"