Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН

АШХАБАД, 10 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 сентября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила Постоянный координатор ООН в стране Елена Панова. Ее принял глава ведомства Рашид Мередов.

Встреча была посвящена актуальным вопросам сотрудничества Туркменистана и ООН, практическим аспектам участия страны в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации, реализации проектов и программ ООН по Аральскому и Каспийскому морям, достижения Целей устойчивого развития, а также рассмотрены инициативы Туркменистана о необходимости организации Конференции ООН по финансированию развития и Международной конференции министров, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

ИП "ТУРКМЕНинформ"