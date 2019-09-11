Обсуждены актуальные вопросы развития банковско-финансовой сферы Туркменистана

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с председателем Центрального банка Мерданом Аннадурдыевым и председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбаровым.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов совершенствования банковско-финансовой сферы страны, привлечения инвестиций в различные сферы национальной экономики, прежде всего, в топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-коммуникационный сектор, реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы и Концепции по переходу к цифровой экономике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"