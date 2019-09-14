Туркменистан посетила делегация Саудовской Аравии

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября завершился двухдневный рабочий визит в Туркменистан делегации Королевства Саудовская Аравия во главе с членом Кабинета Министров Саудовской Аравии, государственным министром Эмиром Турки бин Мухаммедом бин Фахадом бин Абдул Азизом Аль Саудом.

В рамках пребывания в Ашхабаде глава саудовской делегации был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, химической промышленности, ТЭК, текстильной индустрии, транспорта и связи, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"