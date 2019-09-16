В Ашхабаде прошел очередной съезд молодежной организации Туркменистана

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября в Ашхабаде во Дворце "Мекан" были проведены мероприятия 6-го съезда Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

На повестку дня съезда было вынесено подведение итогов работы организации в 2016 - 2019 годах, обсуждение задач по ее дальнейшему развитию, а также ряд организационных вопросов, которые включали в себя избрание нового состава членов Центрального совета, ее руководителей. Председателем Центрального совета организации был избран Я.Овезбердиев. Его заместителем – Я.Кериев.

В съезде также принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который выступил с речью перед собравшимися участниками встречи.

В обращении туркменского лидера была подчеркнута важность привлечения молодого поколения к современным преобразованиям в стране, воспитания уважительного и бережного отношения к историческому и культурному наследию, воспитания патриотов своей страны, стимулирования у молодежи целеустремленности в реализации своих творческих инициатив и собственных прав, активного участия в общественной жизни.

ИП "ТУРКМЕНинформ"