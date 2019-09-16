Туркменский лидер провел встречу с Сергеем Лебедевым

АШХАБАД, 13 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Экономического совета СНГ Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

В ходе встречи глава государства и его гость рассмотрели актуальные аспекты развития сотрудничества между Туркменистаном и СНГ, как в рамках текущего председательства страны в Содружестве, так и на долгосрочную перспективу в сефрах торговли и экономики, инвестиций, энергетики, технологий, транспорта и связи, обсудили повестку дня предстоящего в четверг заседания ЭС СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"