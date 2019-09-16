В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Азербайджана

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября в Ашхабаде было проведено 5-е заседание межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с первым заместителем премьер–министра Азербайджанской Республики Ягубом Эюбовым.

В ходе заседания были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, технологий, машиностроения, спорта, туризма, рассмотрены перспективы создания Туркмено-азербайджанского делового совета, открытия Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджанской Республики в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"