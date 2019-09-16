В Ашхабаде обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества на пространстве СНГ

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября в Ашхабаде было проведено 83-е заседание Экономического Совета Содружества Независимых Государств на уровне заместителей глав правительств государств - участников СНГ, для участия в котором в Туркменистан прибыли с визитом делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

На повестку дня мероприятия было вынесено обсуждение вопросов углубления сотрудничества для развития экономической и социальной сферы стран СНГ, рассмотрение проекта Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, хода реализации мер по созданию единой системы финансового обеспечения и осуществления единого бюджета органов СНГ.

Кроме того, были рассмотрены итоги деятельности Комиссии по экономическим вопросам, действующей на постоянной основе при Экономическом совете СНГ и подписано 24 документа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"