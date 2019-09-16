В Туркменистане проведено расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны с участием членов правительства и руководителей силовых структур, представителей парламента и общественных организаций.

На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов социально-экономического развития страны по всем отраслям народного хозяйства по итогам истекших 8 месяцев текущего года, хода освоения средств Государственного бюджета и строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах.

Отдельно были рассмотрены результаты проверок Генеральной прокуратурой деятельности различных структур страны, прежде всего, на предмет коррупции, и принятые меры по наказанию за выявленные случаи взяточничества.

Заслушав отчеты, Президент объявил выговор заместителю Председателя Кабинета Министров Чары Гылыджову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"