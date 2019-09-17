МИД Туркменистана посетила делегация Сингапура

АШХАБАД, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 сентября во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана была проведена встреча с делегацией Республики Сингапур, прибывшей с рабочим визитом в страну во главе с президентом Сингапурского института развития менеджмента Эриком Куан Чун Хоком.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям и ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе августовского визита туркменского лидера в Сингапур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"