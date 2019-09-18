Туркменский лидер провел встречу с новым послом ФРГ

АШХАБАД, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хефер-Виссингом, прибывшим в Ашхабад для вступления в должность.

После вручения верительных грамот глава государства и посол обсудили текущее состояние и актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, взаимодействие на международной арене, ТЭК, промышленность, энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и АПК, градостроительство, здравоохранение, культура, спорт и туризм.

Найтхарт Хефер-Виссинг с сентября 2011 года по январь 2014 года занимал должность Генерального консула ФРГ в Новосибирске (РФ), после чего до сентября 2017 года возглавлял посольство своей страны в Узбекистане. На посту главы германской дипмиссии в Ашхабаде он сменит Маргрет Юббер, которая работала в стране с июля 2016 до июля текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"