В Туркменистане аккредитован новый посол Казахстана

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Еркебулан Сапиев.

18 сентября он был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, которому вручил свои верительные грамоты, и посетил внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе проведенных встречи и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, энергетики, здравоохранения, спорта, туризма.

Е.Сапиев сменит в должности Жандоса Асанова, который работал в стране с августа 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"