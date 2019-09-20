Афганистан сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа МИД Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Мирвайс Наб.

В ходе встречи с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посол объявил о завершении срока своего пребывания в должности (с февраля 2016 года), после чего стороны обсудили актуальные аспекты рзвития межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"