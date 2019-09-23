В Туркменистане стартует осенний призыв

АШХАБАД, 21 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ об очередном призыве граждан на военную службу.

Документом предписывается призвать на военную службу в октябре-декабре 2019 года не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста, которые придут на смену отслуживших положенные законом сроки в рядах Вооруженных Сил страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"