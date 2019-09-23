Туркменское правительство провело очередное заседание

АШХАБАД, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны по цифровой видеосвязи.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях народного хозяйства, вопросов совершенствования производства в соответствии с современныи стандартами, хода строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ по развитию столицы и велаятов, подготовки к грядущим знаменательным датам и событиям.

По итогам заседания глава государства подписал указ о предоставлении туркменского гражданства 863 людям, которые не имеют гражданства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"