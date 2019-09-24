Туркменский лидер приветствовал членов ГАТМ

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября в Ашхабаде была проведена 22-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира, в рамках которой в туркменскую столицу для обсуждения актуальных вопросов прибывают представители туркменских диаспор, этнические туркмены из других государств мира.

Конференция по традиции проводится в преддверии главного национального праздника - Дня независимости Туркменистана и посвящается отчету о деятельности организации за истекший год по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества туркмен мира.

Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Поздравляю вас с 28-й годовщиной независимости Туркменистана, а также с началом работы приуроченной к этому событию 22-й конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

Все наши успехи и достигнутые высокие рубежи, демонстрирующие укрепление базовых основ независимости и нейтралитета Отчизны, обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, планомерное повышение уровня жизни туркменского народа приумножают чувство гордости, как у граждан страны, так и у наших соотечественников за рубежом.

Независимость объединила туркмен мира, живущих в Российской Федерации, Великобритании, Германии, Швеции, Украине, Турции, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и др. Мы налаживаем отношения дружбы, братства с заинтересованными государствами мира, в том числе со странами, где есть туркменские диаспоры, планомерно укрепляем конструктивные связи и взаимовыгодное сотрудничество.

Представители деловых кругов Гуманитарной ассоциации туркмен мира вносят достойный вклад в успешное решение задач, стоящих перед нами в сферах экономики, культуры, науки и образования, здравоохранения, туризма, спорта, торговли и других направлениях, тем самым ускоряя темпы развития нашего государства. Они принимают активное участие в национальных празднествах, Халк Маслахаты Туркменистана.

Регулярно организуются фестивали, культурно-массовые мероприятия, сплачивающие туркмен мира, воспитывающие поколения в духе патриотизма и гуманизма. Основной целью для всех нас должны быть пропаганда достижений Родины и приумножение ее авторитета в мире, сохранение исконных национальных традиций.

Убежден, что 22-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира послужит дальнейшей консолидации туркмен мира, укреплению их единства, активизации и обогащению новым содержанием сотрудничества во имя мира и дружбы, благополучия и устойчивого развития.

Желаю вам крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности."

ИП "ТУРКМЕНинформ"