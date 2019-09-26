В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Марокко

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены политические консльтации по линии МИД Туркменистана и Марокко, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с госсекретарем при Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Муния Бусетта.

В ходе состоявшихся переговоров было проведено обсуждение вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, бизнеса и предпринимательства, туризма, коневодства, ковроделия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"