В Туркменистане объявлена предпраздничная амнистия

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о помиловании осужденных лиц.

В соответствии с документом, под амнистию попали 868 граждан страны, которые освобождаются от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"