Народный Совет Туркменистана провел второе заседание

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября в Ашхабаде во дворце "Рухыет" было проведено второе заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, которое было посвящено актуальным вопросам жизни государства.

В своем выступлении на заседании Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отметил достижения в развитии страны за годы независимости, озвучил основные социально-экономические показатели в сфере народного хозяйства и поставил задачи по дальнейшей диверсификации национальной экономики, совершенствованию финансовых механизмов, поддержанию мира и стабильности, а также реализации приоритетных направлений внутренней и внешней национальной политики.

В частности, туркменский лидер предложил реформировать парламент страны, которому предстоит перейти на двухпалатную систему.

В рамках заседания, участники Народного Совета Туркменистана, отличившиеся перед родиной, были удостоены высоких наград. Кроме того, глава государства присвоил звания "Герой Туркменистана" с вручением медали "Алтын Ай" Постоянному представителю Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой, а также российскому космонавту, уроженцу Туркменистана Олегу Кононенко.

По итогам форума решением Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову было присвоено звание "Почетный старейшина народа".

ИП "ТУРКМЕНинформ"