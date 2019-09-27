Туркменский лидер поздравил граждан с главным национальным праздником

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 28-й годовщины национальной независимости.

В обращении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 28-й годовщиной независимости Туркменистана! Этот великий день ознаменован нашими успехами и победами, этот праздник вдохновляет на достижение новых высоких целей.

Мы встречаем День независимости знаменательными событиями, прекрасными достижениями, торжественными мероприятиями, свидетельствующими об уверенной поступи нашей нейтральной Отчизны по пути мира, созидания и прогресса.

Двадцать восемь лет назад Туркменистан избрал путь демократического, правового, светского развития. Наша внутренняя и внешняя политика, направленная на достижение мира, созидания и прогресса, наши масштабные инициативы на благо страны и всего человечества, успешно реализуемые проекты международного значения, коренные преобразования подчинены великой цели – всестороннему гармоничному развитию независимого государства, планомерному повышению благосостояния народа.

Для вывода Туркменистана на уровень стран, развитых в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, в соответствии с целями, поставленными Программой социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, мы осуществляем коренную модернизацию всех отраслей национальной экономики, переходим к цифровой системе. Мы строим новые города и сёла, газопроводы, высокоскоростные автобаны, крупные инновационные промышленно-производственные комплексы.

На прошедшем в канун праздника заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы обсудили задачи обеспечения дальнейшего процветания нашего суверенного государства и поставили перед собой ещё более высокие цели.

Следуя основным положениям и целям признанного в мире и закреплённого в Конституции Туркменистана нейтрально-правового статуса, мы неуклонно укрепляем международный авторитет нашей страны. Планомерно наращиваем и расширяем политические, экономические и культурные связи с такими авторитетными структурами, как Организация Объединённых Наций, Евросоюз, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Исламская организация сотрудничества, с другими государствами планеты. Мы консолидируем усилия по укреплению мира и солидарности на планете, обеспечения внутреннего развития и национальных интересов в мировом пространстве.

Основой признанных мировым сообществом и широкой поддержки всех наших успехов являются независимость и нейтралитет Туркменистана.

Желаю вам доброго здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия, больших успехов в работе во имя процветания страны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"