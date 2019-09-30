Туркменскому лидеру поступают поздравления

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов получает поздравительные послания от зарубежных коллег и партнеров страны по случаю главного национального праздника - Дня независимости Туркменистана.

В частности, свои поздравления прислали Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Италия Серджо Маттарелла, Федеральный Президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, Президент Республики Болгария Румен Радев, Президент Греческой Республики Прокопиос В.Павлопулос, Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль-Нахайян, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Король Швеции Карл Густав, Король Бельгии Филипп, Король Малайзии Аль-Султан Абдулла II Риаятуддин Аль-Мустафа Билла Шах ибни Султан Ахмад Шах аль-Мустаин Билла, Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"