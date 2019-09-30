Глава МИД Туркменистана выступил на заседании ГА ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября прибывший с визитом в Нью-Йорк во главе представительной делегации руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов выступил с речью перед мировыми лидерами и зарубежными коллегами с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Основными тезисами доклада представителя Туркменистана стали инициативы по сохранению Каспийского и спасению Аральского морей, превентивная дипломатия, активная роль ООН в обеспечении безопасности в мире, партнерство в транспортной сфере, сохранение водных ресурсов, а также продвижение Целей устойчивого развития и решение вопросов, связанных с финансированием развития.

В частности, Рашид Мередов подчеркнул, что Туркменистан выступает за активное международное сотрудничество в сфере обеспечения мира и безопасности и считает, что центральная роль в этих усилиях должны быть отведена ООН. По его словам, страны должны искать "разумный баланс между национальными интересами и интересами всего международного сообщества". "Ключевым условием является восстановление и утверждение доверия и предсказуемости как важнейшего фактора выстраивания конструктивных отношений на международной арене и принятия взвешенных и ответственных решений", - подчеркнул министр. В этом контексте Туркменистан предложил объявить 2021 год Международным годом мира и доверия. По словам министра, Генассамблея поддержала эту идею, приняв ранее в этом месяце соответствующую резолюцию .



Он также сообщил, что в следующем году в Ашхабаде отметят 25-ю годовщину международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана. К этой дате приурочена Международная конференция по вопросами мира и безопасности, которая состоится в столице в декабре следующего года.



По словам министра, экология и защита окружающей среды – приоритетные направления деятельности правительства Туркменистана. Ашхабад выступил с инициативами по сохранению Каспийского и спасению Аральского морей. "Мы будем настойчиво продвигать идею формирования Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря", - подчеркнул Мередов, пригласив все заинтересованные стороны принять участие в консультациях по этой теме.



Одним из важных вопросов в повестке дня Туркменистана стоит проблема использования водных ресурсов. Ашхабад настаивает, что ее необходимо решать на основе общепризнанных норм международного права. "Водная проблематика должна рассматриваться на основе принципов взаимного уважения, согласия и учета интересов всех государств, находящихся в бассейнах трансграничных рек, водотоков и пограничных озер", - отметил министр. По его словам, Туркменистан выступает против строительства крупных гидротехнических сооружений на трансграничных реках, считая, что такие проекты сопряжены с большими экологическими, социально-экономическими и гуманитарными рисками. Он также призвал международные организации принимать "более активное участие в рассмотрении водных вопросов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"