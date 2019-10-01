Выражены соболезнования народу Французской Республики

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону с выражением соболезнований по случаю кончины экс-главы Франции Жака Ширака, который управлял страной с 1995 по 2007 год.

В своем послании туркменский лидер передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким покойного, а также дружественному народу Франции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"