Туркменский лидер поздравил старшее поколение

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к представителям старшего поколения страны с поздравлениями по случаю Международного дня пожилых людей.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей, которым отводится большая роль в общественной жизни Туркменистана.

Провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международный день пожилых людей, занимая значимое место в национальном календаре, а также воодушевляет наших соотечественников на новые идеи, великие свершения, воспитывая в молодых патриотизм, идеалы гуманизма, доброжелательность и благородство.

В честь безграничного уважения к почтенным старейшинам, дорогим матерям, которые вносят достойный вклад в укрепление нашего единства, в воспитание молодежи в национальном духе, повсеместно проводятся творческие мероприятия.

В основе проводимой государством политики – повышение уровня и качества жизни народа. Проводя масштабную работу по упрочению основ независимости, наращиванию экономического, культурного, научно-образовательного потенциала, мы учитываем интересы каждого гражданина, особенно, старшего поколения.

Успешно претворяя в жизнь задачи, определенные в Программе социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, ориентированной на диверсификацию отраслей экономики, укрепление ее роли в расширении мирохозяйственных связей, создание цифровой экономики, мы планомерно улучшаем социально-бытовые условия населения, возводим новые города, этрапы, современные села и поселки, крупные промышленные предприятия на основе инноваций и передовых технологий, создаем конкурентоспособную, отвечающую технологическим требованиям времени экономику.

Проявление почтения к старейшинам, обеспечение достойного качества их жизни, мы рассматриваем как одно из важных гуманитарных направлений государственной политики. Избрание Туркменистана в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годов свидетельствует о положительных результатах социально-экономических реформ и последовательном повышении уровня жизни народа страны.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мирной и благополучной жизни, счастья, больших успехов в работе во имя процветания Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"